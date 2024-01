Incidente sull’Autostrada A30 | morto imprenditore 38enne

La tragedia avvenuta questa mattina in Egitto . sull’autostrada Cairo-Alessandria d’ Egitto – conosciuta anche come strada del deserto ... (ildifforme)

...in gravi condizioni dopo un violento schianto in. Un ...39enne sono stati ricoverati ieri sera a seguito di un...'episodio indagano gli agenti della polizia stradale intervenuti ...Una giovane vita spezzata, Domenico Defina, 38 anni della provincia di Vibo Valentia, ha perso la vita questa mattina in un tragicoA30. Il giovane imprenditore alla guida di una ditta di serramenti e infissi, stava rincasando nel paese in cui abitava, a San Calogero, quando è rimasto coinvolto in uno ...