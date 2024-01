Incidente sul lavoro a San Marco di Bibbiena | ferito 34enne

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Questa mattina, alle ore 10.34, il personale e i mezzi del 118 della Asl Tse sono intervenuti prontamente in risposta a unsulverificatosi in località Sandi. L’allarme ha segnalato l’ infortunio di un, il quale è stato prontamente assistito e trasportato in codice 2 al Pronto Soccorso del San Donato di Arezzo. Sul luogo dell’sono giunti immediatamente gli operatori della Misericordia, forniti di infermiere a bordo, insieme alle forze dell’ordine locali di. La Asl Tse ha attivato il Piano Integrato di Soccorso Locale (Pisll) per coordinare ulteriormente le risorse e garantire un intervento sinergico. Al momento, la condizione delè sotto osservazione ...

Zelensky ha insistitofatto che l'incontro di domenica a Davos è un altro passo verso il ... La morte di Rubinstein A Mosca, intanto, muore in unstradale il poeta dissidente Lev ...L'si è verificato intorno alle 22 di ieri, in via Trieste. L'impatto, le cui motivazioni ... Dopo le medicazioniposto, il trasferimento in ospedale in 'codice giallo'. Un livello di ...Lo schianto è avvenuto lunedì mattina alle 9 in via Nosate. Il settantunenne è stato portato in codice rosso all’ospedale di Gallarate ...Sassari Un tratto della strada statale 131 “Carlo Felice” è temporaneamente chiuso al traffico in direzione Sassari a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 200, nel comune di Cargeghe, in ...