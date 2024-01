Incidente stradale per il politico italiano | l’auto sbanda e perde il controllo

(Di lunedì 15 gennaio 2024) – Il notoè rimasta coinvolto in un bruttoin autostrada. La sua macchina ha primato e poi urtato un guardrail. I passeggeri hanno riportato delle contusioni. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Tragicoin autostrada: il bilancio è drammatico Leggi anche: Terribile frana in Italia: crollati massi giganteschi, strada ancora chiusa Il presidente della Regione Roberto Occhiuto e i membri del suo staff sono rimasti coinvolti in un. Il fatto è avvenuto intorno alle 15 di ieri, domenica 14 gennaio 2024, sulstrada tra gli svincoli di Pizzo e Lamezia Terme. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Tragedia nello sport: il giovane campione muore in un terribileLeggi ...

commenta Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto sta bene dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale , in cui ha riportato ... (247.libero)

Sezze – Nel pomeriggio di ieri, domenica 14 gennaio, nel Comune di Sezze in via Migliara 47 a Ceriara, la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco ... (temporeale.info)

Unall'altezza della rotonda in ingresso a Somma Lombardo lungo il Sempione ha provocato lunghe code in entrambe le direzioni, sia provenendo da Gallarate che da Vergiate. L'impatto è ......l'ultimo saluto al medico ed ex primario dell'Umberto I che ha perso la vita nel tragico... l'uomo alla guida della Corsa è piantonato in ospedale con l'accusa di omicidiocontestata ...SOMMA LOMBARDO – E’ di una donna rimasta ferita e di lunghe code nel traffico, il bilancio di uno scontro tra auto, avvenuto questa mattina alla rotonda di ingresso a Somma Lombardo sulla strada del S ...L’urto è avvenuto nel tratto compreso tra Legnano e Castellanza. Coinvolti anche due giovani e una ragazza di 21 anni: nessuno in gravi condizioni ...