Incidente Mestre | autopsia su cuore Rizzotto dimenticata | cresce il mistero su infarto come causa malore improvviso | totale silenzio su super perizia depositata il 10 gennaio

...contro il guardrail di via Rampa Cavalcavia a. Questo è stato in parte sfondato, ma ha trattenuto l'auto a rischio caduta e il conducente è uscito illeso. Come riporta l'Ansa, l'è ...Nell'indagine sulla strage del bus dicondotta dalla procura di Venezia, la consulenza sulle barriere è una delle più attese per capire se e come possano aver avuto un ruolo nell'. La ...La Statale è stata chiusa in entrambe le direzioni, lo stop della viabilità ha causato lunghe code di auto e mezzi pesanti. I rilievi dei carabinieri di Pionca di Vigonza hanno accertato che si è ...Lo scontro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 15 gennaio, a Cadoneghe. A seguito dell’impatto è morto il conducente del furgone, un trevigiano di ...