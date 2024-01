Incidente a Caronno | auto investe una ciclista

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 15 gennaio 2024) E’ ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Saronno, che hanno eseguito i rilievi, la dinamica dell’accaduto nella mattinata di oggi 15 gennaio alla frazione Bariola diPertusella, in via Verdi: per cause in corso d’accertamento, unaè stata investita da un’. La donna, di 42 anni, è stata soccorsa dalla ...