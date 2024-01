In Nazionale altri 10 anni Mancini da Fazio | la frase che sconcerta | prende i tifosi per fessi?

Nazionale - Spalletti : “Immobile non convocato? Altri stanno meglio” Ciro Immobile non convocato, Jorginho ritorna, Nicolò Zaniolo può essere chiamato in Nazionale anche se è indagato per le scommesse illegali. ... (fattidipaese)

Nazionale - Spalletti : “Immobile non convocato? Altri stanno meglio” (Adnkronos) – Ciro Immobile non convocato, Jorginho ritorna, Nicolò Zaniolo può essere chiamato in Nazionale anche se è indagato per le scommesse ... ()

Nazionale - Spalletti : “Immobile non convocato? Altri stanno meglio” (Adnkronos) – Ciro Immobile non convocato, Jorginho ritorna, Nicolò Zaniolo può essere chiamato in Nazionale anche se è indagato per le scommesse ... ()