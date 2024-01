In Iowa inizia la corsa per le presidenziali americane

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Con i caucus indi lunedì 15 gennaio, laper ledel 5 novembre 2024 entrano nel vivo. Il primo appuntamento riguarda il solo Partito repubblicano. Sono rimasti in quattro, nel Gop, a contendersi i delegati per la Convention di Milwaukee, che in estate sceglierà il candidato repubblicano alla presidenza. In pole position, c’è l’ex presidente Donald Trump. A seguire, se la giocano il governatore della Florida, l’italoamericano Ron DeSantis, e l’ex governatrice del South Carolina ed ex ambasciatrice all’Onu di Trump Nikki Haley. Ancora più indietro, l’imprenditore Vivek Ramaswamy. DeSantis e Haley si sfidano per ottenere il secondo posto. A pesare su questo primo appuntamento è però il maltempo, che in queste ore si sta abbattendo sullo Stato del Midwest, con temperature fino a -30 gradi ...