In giro per Roma con a bordo barattoli di “Wax” | la nuova droga simile alla cera d’api

(Di lunedì 15 gennaio 2024), 15 gennaio 2024 – I Carabinieri della StazioneCittà Giardino hanno arrestato un 60enne italiano gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La scorsa notte, nel corso di un servizio perlustrativo in zona Città Giardino, i Carabinieri hanno fermato l’uomo adi un’auto noleggiata che transitava in via Monte Massico. Nelle fasi dell’identificazione il 60enne è parso eccessivamente nervoso, cosa che ha insospettito i militari e li ha portati ad approfondire gli accertamenti sulla persona e sul veicolo. I Carabinieri, infatti, a seguito di un controllo accurato, hanno rinvenuto diversicontenenti, in totale, oltre 100 g di sostanza WAX e 300 euro in contanti.Il WAX è un concentrato di cannabis molto potente e molto in voga tra i giovani.Il suo nome ...