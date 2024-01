In apertura del meeting di Davos | Schneider Electric spinge per accelerare la decarbonizzazione e focalizzarsi su elettrificazione e digitalizzazione

(Di lunedì 15 gennaio 2024) (Adnkronos) - Rueil-Malmaison (Francia), 15 gennaio 2024– Bisogna adottare molto più ampiamente le tecnologie che già abbiamo per evitare che il cambiamento climatico vada fuori controllo: questo l'appello urgente che, leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, lancia oggi. L'accelerazione del cambiamento climatico, le tensioni geopolitiche, i costi energetici in rialzo e la pressione degli azionisti, che chiedono di contenere questi rischi, hanno portato negli ultimi anni la sostenibilità ambientale e la resilienza energetica al primo posto dell'agenda politica e delle imprese. Questi temi sono lo sfondo su cui si apre l'edizione deldidel World Economic Forum, che si tiene da oggi al 19 gennaio e vede la partecipazione di diversi top manager ...

Emergenza a centrocampo in casa Napoli . Tra infortuni, impegni in Coppa d'Africa e un mercato in uscita che ha visto l'addio di Elmas... (calciomercato)

Ubisoft è lieta di annuncia re l’apertura delle iscrizioni per il Closed Test di Project U, il suo nuovo sparatutto cooperativo di massa, in uscita ... (gamerbrain)

Cronache Cittadine Colle ferro | SEGNI — Nella mattinata di oggi, 15 Gennaio, alle ore 10 in Via del Pantanaccio a Colle ferro verrà L'articolo Il ... (cronachecittadine)

Dopo la prima grande, domenica se n'è prodotta una seconda, più a sud della prima e di ... Cultura In quanto tempo è stata distrutta Pompei Eventigenere sono comunque abbastanza comuni in ......non aveva potuto dire niente di più ma la stessa Silvia Toffanin sembrava già a conoscenza... sotto una foto della serie (visibile in immagine d') ha scritto: Cast de I Cesaroni 7 Adesso ...Le attività coordinate dalla Prefettura – UTG di BAT hanno avuto inizio alle ore 8.15 con l'apertura del Centro di Coordinamento Soccorsi presso il Palazzo del Governo alla presenza dei numerosi enti ...OpenAI ha aggiornato la sua policy, e ora ChatGPT può essere usata anche per scopi militari. Spieghiamo tutto nell’articolo.