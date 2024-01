Imprese tedesche al tappeto | guai in arrivo per l’Italia

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Nuova catena di fallimenti in Germania, vittima del cieco rigore e dell’ossessiva austerity che lo stesso governo di Olaf Scholz impone alla Bce di Christine Lagarde e all’Unione europea. La vicenda è presto riassunta: in Germania, secondo l’Ufficio Federale di Statistica, l’autorevole Destatis, lo scorso ottobre sono esplose le richieste di insolvenza: +22,4% su base annua. Ultima in ordine di tempo a essere nuovamente al collasso con i suoi 15mila dipendenti è la catena di grandi magazzini Galeria Karstadt Kaufhof. Si potrebbe pensare che il commercio paghi la concorrenza dei giganti dello shopping online come Amazon, ma non è solo questo. La morsa dell’austerity e dei tassi di interesse alle stelle hanno infatti strozzato anche realtà produttive come Bree, che nella sua sede di Amburgo cuce quelle borse amate anche dallo stesso Cancelliere tedesco. Senza contare la diffusa moria di ...