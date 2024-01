Imprese | Eit Digital Champions | candidature entro il 30 gennaio

(Di lunedì 15 gennaio 2024) L’Eit– Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) ha aperto il bando “Eit”. L’EITmira a identificare i migliori imprenditori europei del deep tech e ad aiutarli a crescere a livello internazionale, sostenendo l’ecosistema europeo dell’innovazione. I vincitori riceveranno l’accesso gratuito a 12 mesi di supporto da parte di EitGrowth Services, un programma che li preparerà a presentare la propria azienda e li metterà in contatto con investitori internazionali. Il bando è rivolto ad aziende europee “deep tech” che devono seguire requisiti specifici inerenti: scalabilità del prodotto, costituzione della società, fatturato annuo o fondi raccolti sede nell’Unione europea o in uno dei Paesi associati a Horizon Europe. La scadenza ...

