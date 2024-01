Impresa di Flavio Cobolli agli Australian Open | anche Musetti passa il primo turno

Leggi su agi

(Di lunedì 15 gennaio 2024) AGI - Grande partenza degli azzurri: dopo Jannik Sinner e Matteo Arnaldi, sono arrivati i successi alper Lorenzoe soprattutto perche arrivava dalle qualificazioni. Il 21enne carrarese, testa di serie numero 25, ha battuto il francese Benjamin Bonzi (numero 110) in quattro set, 7-6(3), 7-6(4), 4-6, 6-2, in tre ore e 34 minuti. Il 21enne, nato a Firenze ma residente a Roma, ha eliminato a sorpresa il cileno Nicolas Jarry, numero 18 del seeding: 6-4, 3-6, 6-3, 2-6, 7-5 al termine di una maratona di 4 ore. Raggiante il classe 2002 numero 100 del mondo, alla prima vittoria in uno Slam e per di più contro un rivale forte che aveva tutto il tifo dalla ...