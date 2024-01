Imbattuto e imbattibile | l’incredibile record in Olanda del Psv Eindhoven

Leggi su cityrumors

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Da quando è cominciata la stagione 2023-24 dell’Eredivisie, la squadra del nord dei Paesi Bassi non solo non ha mai perso, ma ha vinto tutte le partite giocate fino ad oggi Sabato 12 agosto 2023, nella prima giornata del massimo campionato olandese, il Psvbatteva l’Utrecht 2-0 in casa. Quella è stata la prima di diciassette vittorie consecutive in campionato,storico eguagliato, e ora la squadra allenata da Peter Bosz va alla carica delassoluto in Europa, appartenuto al Benfica nel campionato portoghese. Solo vittorie per il Psv– Cityrumors.it – Con 51 punti in 17 gare, il Psvè l’unica squadra in Europa ancora a punteggio pieno. I numeri sono chiari: 59 gol fatti, appena 7 subiti e una media di 3.47 reti a partita. Il Psv è inevitabilmente campione ...