Ilary Blasi e Francesco Totti | la battaglia a suon di libri secondo Fiorello | «A ' Che stupida' lui ribatte con ' Confermo' »

Nuove indiscrezioni sulla “vendetta” di Ilary Blasi . Dopo essere rimasta in silenzio per diversi mesi, la conduttrice ha parlato apertamente della ... (dilei)

Selvaggia Lucarelli non se ne poteva certo stare zitta dopo l’annuncio dell’uscita del primo libro di Ilary Blasi ed in cui l’ex Letterina torna a ... (gossipnews.tv)

Fuga d'amore per Ilary Blasi , volata a Francoforte dal suo Bastian, il tutto poco dopo aver annunciato l'uscita del suo libro, in cui tornerà sulla ... (liberoquotidiano)

Alonso ha poi condiviso sul suo canale YouTube il video di quell'incontro ma in realtà nella sua visita in Italia ha conosciuto tante altre persone, ad esempio è stato intervistato dae i ...La vicenda della separazione tra Francesco Totti eha tenuto banco per parecchio tempo nel mondo del gossip nostrano. Nulla lasciava presagire che una delle coppie più famose e all'apparenza innamorate, potesse lasciarsi dopo quasi 20 anni ...Fiorello è tornato con Viva Rai2! e sono tornate anche le sue frizzanti frecciatine. Una delle protagoniste della rassegna stampa di Fiore, prima che arrivasse Amadeus con il suo ...L'ex moglie di Francesco Totti è volata di nuovo in Germania per trascorrere il weekend con il suo nuovo compagno ...