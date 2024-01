Il tennis italiano deve molto ai tornei Challenger

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Lo stato di salute del movimentotico azzurro non si misura solamente con i recenti risultati ottenuti da Jannik Sinner. La traiettoria dell’altoatesino per certi versi rappresenta la punta dell’iceberg del rendimento complessivo di tanti altri colleghi italiani che non hanno la sua popolarità e la sua posizione nel ranking. Il 2023 può essere senza dubbi considerato l’anno dell’affermazione di Matteo Arnaldi, diventato il terzota d’Italia secondo la classifica ATP raggiungendo, lo scorso 30 ottobre, la posizione numero 41: la sua crescita fa ancora più effetto se pensiamo che il sanremese lo scorso gennaio era numero 134 e in quel momento probabilmente non pensava neanche di poter essere in grado di competere con gente del calibro di Casper Ruud, Diego Schwartzman e Cameron Norrie (e figuriamoci di batterli). Ancora più inverosimile ...