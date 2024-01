“Il suo nome non c’è” Nuovi palinsesti Rai | pessima notizia per il conduttore

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Non è un anno facile per la Rai, gli ascolti non sono andati come previsto e molti programmi (insieme ai loro conduttori) hanno deluso le attese. La lista è lunga. Per chi se n’è andato, primo tra tutti Fabio Fazio, è una rivincita non da poco. Fazio che continua a mietere ascolti record su Nove e che, subito dopo l’addio, aveva pizzicato non l’azienda Rai ma ivertici che ne avevano agevolato la fuoriuscita. I motivi dei saluti dopo quasi 40 anni, fin troppo chiari: il mancato rinnovo del contratto in scadenza si era rivelato fondamentale. >>“Soldi mai arrivati, non la conosciamo”. Chiara Ferragni trema, esplode un nuovo caso choc sulla beneficenza. Cosa è saltato fuori Così come era stato di rilievo l’addio di Fuortes, che aveva deciso di rassegnare le dimissioni dopo aver preso atto del fatto che “non ci sono più le condizioni” per portare avanti ...