Il sostegno agli ostaggi israeliani costa caro al calciatore Bufera in Turchia

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tensioni dovute alle guerre anche nel calcio. Un giocatore israeliano, durante una partita in, ha mostrato un messaggio riferito alla guerra tra Israele e Gaza ed è stato arrestato. Sagiv Jehezkel ha fatto vedere un messaggio che diceva «100 giorni. 07/10» su una fasciatura al polso sinistro, dopo aver segnato un gol per la sua squadra, l'Antalyaspor, contro il Trabsonspor. Ieri il ministro della Giustizia turco aveva annunciato un'indagine su Jehezkel per sospetto «incitamento all'odio», dopo che il suo club, dopo l'episodio, lo aveva licenziato. Secondo le autorità il gesto è considerato irrispettoso nei confronti delle vittime di Gaza e del sentimento nazionale turco. Ilè stato poi rilasciato ed espulso dalle autorità turche: ora farà rientro in patria, su un volo privato messo a disposizione dallo stesso governo ...