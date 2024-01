Il rischio che ritorni il Novecento e la bussola della Fratellanza La riflessione di Cristiano

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il problema del mondo del Terzo Millennio è rendersi conto di avere, e non è stato facile trovarla, laper affrontare la sua nuova realtà, ma di non saperla usare, leggere. Così ci stiamo perdendo. E infatti ladi cui siamo dotati dimentichiamo anche di averla: eppure è lì, si chiama Documento sullaUmana, è stata firmata ad Abu Dhabi da papa Francesco e dall’imam dell’università islamica di al Azhar, lo sceicco Ahmad al-Tayyeb, nel 2019, è apprezzata da autorevoli personalità di tutte le fedi. La firma ebbe luogo senza che nessuno sapesse neanche che era stata scritta e che sarebbe stata sottoscritta, il che rende ben chiaro quanto fosse e sia importante. Vale la pena ricordare ai leader del Nord e del Sud del mondo cosa dice, per poi tentare di trovare una road map per la sua attuazione. Cominciamo, ...

