Il Real umilia il Barcellona con super Vinicius e si prende la Supercoppa

Ilchiude definitivamente i conti con Rodrygo e Ancelotti può festeggiare il suo undicesimo titolo sulla panchina del Madrid. window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.display(...Lezioni di calcio, anche al Santiago Bernabeu con ilMadrid. Vince la squadra di Ancelotti, ma ... Lonell'intervallo proprio di un Benevento - Brescia, una scenata davanti a tutti la ...Calcio ora per ora Il 4-1 con cui il Real Madrid ha battuto il Barcellona in Supercoppa di Spagna è anche il 27° trofeo vinto da Carlo Ancelotti in… Leggi ...Nei minuti in cui Milan-Atalanta si contendevano a San Siro la qualificazione per la semifinale di Coppa Italia, a Riyad si è disputato un appassionante derby tra Real Madrid e Atletico, valido come ...