Il Real Casalnuovo stravince e batte il Licata 5 a 0

Leggi su impresaitaliana

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ildomina in casa nonostante ilabbia provato a difendersi fino alla fine Ilannichilisce ilimponendosi per 5-0 allo stadio Iorio, ancora una volta fortino inviolabile per la squadra di mister Esposito. Un risultato pesante che punisce i siciliani mai in partita. Subito scatenato Piga che manda in tilt la retroguardia dele si va a prendere una punizione da posizione interessante dalla sinistra ma il tiro di Bonavita viene respinto dalla barriera. Al settimo minuto stessa posizione ma a destra: are questa volta è Reginaldo, respinta incerta di Jalenti e si fionda sulla palla di testa Carnevale cheizza il gol dell’1-0. Al 15’ il primo squillo degli ospiti con Currò ...