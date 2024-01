Il ragazzo e l' airone di Hayao Miyazaki conquista la vetta del box office italiano

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ile l'è il primo incassodei weekend con un milione di euro che porta il film a un totale di 5,4 milioni, secondo Perfect Days di Wim Wenders. A tre settimane dall'uscita, Ile l'disi porta in testa alla classifica degli incassi italiani, con un milione di euro di incasso e 146.776 presenze (dati Cinetel) che porta il film a un totale di 5,4 milioni. Lo straordinario successo globale per l'anime conferma la passione del pubblicoper il maestro dell'animazione giapponese. Come rivela la nostra recensione de Ile l', nel film si racconta la storia di Mahito, undi 12 anni, che spinto dal desiderio di rivedere sua madre, ...

Come in Si alza il vento, Hayao Miyazaki ne Il ragazzo e l'airone ci racconta del suo rapporto con Takahata, mettendo in scena la catabasi dello ... (movieplayer)

