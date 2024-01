Il Qatar blocca il transito di gas da Suez Torna l’allarme bollette?

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 15 gennaio 2024) L’Europaa rischiare il caro-. Ilha deciso di sospendere il passaggio delle sue navi cisterna con il Gas naturale liquefatto (Gnl) attraverso il Canale di. Perché è troppo pericoloso ildopo gli attacchi dei ribelli houthi e i raid aerei americani in Yemen nel tentativo di fermarli. Si parla in particolare di almeno cinque imbarcazioni, battenti la bandiera degli emiri, ferme da venerdì scorso davanti alle coste dell’Oman in attesa di ordini. Peccato che proprio ilsia tra i Paesi con cui nel pieno della crisi dell’energia, nel marzo del 2022, il governo Draghi aveva stretto nuovi accordi di fornitura per cercare di emancipare l’Italia dalla Russia. Avviando al contempo la realizzazione di nuovi rigassificatori, come quelli di Piombino e di ...