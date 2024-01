Il punto di rugiada | il ritorno di Marco Risi per un film drammatico che fa ridere

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il dramma, la commedia, le generazioni (a confronto) e quella canzone di Little Tony:torna alla regia con Ildi, in sala dal 18 gennaio con protagonisti Alessandro Fella e Massimo De Francovich. La nostra intervista al regista e agli attori. Und'amicizie, di prospettive, di prove da superare e di vita che scorre. Tutto, all'interno di un confine chiuso (ma non così chiuso) che sembra racchiudere una sorta di microcosmo.torna alla regia con Ildi, scritto insieme a Riccardo De Torrebruna e Francesco Frangipane, undisseminato di sentimenti nascosti e poi scoperti, seguendo due ragazzi opposti che si ritrovano a lavorare, scontando una 'pena socialmente ...

Non so se c’entra, ma in venticinque anni di lavoro non ho mai recensito un film di Marco Risi . Mi tocca, finalmente, quando il figlio ... (ilfattoquotidiano)

