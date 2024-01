Il Papa a ‘Che tempo che fa’ | “Dimissioni? Una possibilità | ma non ora”

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Nel corso di un'intervista con Fabio Fazio su "Cheche fa" su Nove,Francesco ha toccato diverse questioni cruciali, dalla recente approvazione delle benedizioni alle coppie gay al dramma dei migranti nel mondo e alla preoccupante escalation bellica. La dichiarazione "Fiducia Supplicans," emessa dal Dicastero per la Dottrina della Fede e ratificata dal Pontefice, ha provocato un acceso dibattito all'interno della Chiesa cattolica. La decisione di aprire ladi benedire le coppie omosessuali ha innescato una reazione controversa, soprattutto da parte dei vescovi africani, che hanno annunciato la loro decisione di non aderire a tale disposizione.Tale posizione si scontra chiaramente con quella della fazione più conservatrice della Curia romana, generando tensioni significative all'interno della gerarchia ...

