Il nuovo cittadino israeliano che nasce dopo il 7 ottobre

CUNEO CRONACA - Per dare il via alanno del MercAntico un'edizione al coperto che vuole essere una "mostra" che mettera in ... 8.00 - 18.00 centroLunedi 1° aprile - Pasquetta: 8.00 - 18.Entusiasmo anche da parte di Matteo Randazzo, che oltre a essere vicecoordinatore regionale di Forza Italia Giovani farà parte deldirettivoa Castell'Umberto. 'Il nostro è un gruppo ...Invece iniziano i lavori di realizzazione del parcheggio pubblico di testata in via Porta Mondovì angolo via Parco della Gioventù, a lato del NUoVO. In un’area che ha anche facile accesso ...Mercoledì 17 gennaio a Nova Milanese si rnnova la tradizione del falò di Sant'Antonio. Con la benedizione degli animali.