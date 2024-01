Il Nuovo Basket Aquilano annuncia l’ingaggio del playmaker Francesco Compagnoni!

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 15 gennaio 2024) L'Aquila - La sconfitta di ieri al PalaAngeli contro il Ferentino, in una delle gare dirette di queste ultime sette giornate della prima fase del Campionato di SERIE B Interregionale, non ha fermato una importante operazione di mercato conclusa ufficialmente e che porta a L’Aquila uno deipiù interessanti del torneo:Compagnoni. La società del capoluogo ha acquisito dalla New Fortitudo Isernia le prestazioni di un atleta che il pubblico del PalaAngeli aveva sempre apprezzato pur nelle vesti di acerrimo avversario con la maglia molisana nei tanti confronti delle passate stagioni e di questa in corso. Compagnoni, classe 1995 per 1,80 cm, nativo di Albano Laziale, è reduce da una buona prima parte di stagione in cui con la maglia molisana ha prodotto circa 9 punti per gara con 4 assist, evidenziando le sue doti di grande agonismo, ...