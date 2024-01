Il nervosismo di Trump ai caucus dell’Iowa tra insulti e l’idea della deportazione dei migranti E l’incognita delle temperature glaciali

(Di lunedì 15 gennaio 2024) “Bugiardi”. “Imbroglioni”. “Delinquenti”. Non si è risparmiato con gli, Donald, in uno degli ultimi comizi prima del voto neies. A Indianola, una trentina di chilometri a sudcapitale Des Moines,ha parlato a una piccola folla di sostenitori, che hanno sfidato vento e(oltre trenta gradi sottozero) per ascoltarlo. L’ex presidente ce l’ha con chi, a suo giudizio, “non vede l’ora di distruggere il movimento MAGA”.non fa nomi né cita circostanze precise. Parla, genericamente, di possibili frodi elettorali e del tentativo di usare il meteo sfavorevole per dissuadere la gentedall’andare a votare. Lo sfogo svela il...

