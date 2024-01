Il neonato abbandonato in un cassonetto a Villanova Canavese | «Aveva ancora la placenta | la madre ha 10 giorni per cambiare idea»

Leggi su open.online

(Di lunedì 15 gennaio 2024) La mamma che haunin undei rifiuti aalle porte di Torino «forse è una ragazza giovane, magari minorenne. Chissà che disperazione deve aver provato». Il bambino è statocome un rifiuto in una busta della spesa. Per terra, nudo, accanto a un bidone dell’immondizia. Poi Paolo Laforet, operaio di etnia sinti, lo ha trovato e gli ha salvato la vita. E ora vorrebbe che il bimbo portasse il suo cognome. Intanto la procura ha aperto un’inchiesta per tentato infanticidio. E forse due telecamere potrebbero aver ripreso la scena. «Il bimbo era in una busta rossa. Quando è stato trovatoi piedini che spuntavano», dice il sindaco della cittadina Paolo Ferrero all’edizione torinese di Repubblica. L’indagine ...