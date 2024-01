Il Milan va | per la Roma è notte fonda | a San siro finisce 3-1

Miroslav ha anche detto alla Corte cheRadoicic, ex Vicepresidente della Lista serba e ora ricercatoaver guidato l'attacco terroristico del 24 settembre in Kosovo, era il mandante dell'...Ha nascosto fumogeni dentro ai panini avvolti in carta stagnolaportarli allo stadio di San Siro, in occasione di- Roma . La polizia lo ha scoperto durante le fasi di filtraggio dei tifosi ospiti, poco prima del match, che si è disputato domenica sera. ...Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati ... Conferenza stampa Mourinho pre Milan Roma: il VIDEO integrale. Le dichiarazioni del tecnico portoghese ...Al triplice fischio, però, forse per la prima volta in stagione, hanno detto basta. Tifosi Roma (LaPresse) – Asromalive.it Guidata da Cristante, al triplice fischio di Milan-Roma la squadra si è ...