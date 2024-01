Il Milan piega la Roma e blinda il terzo posto

Leggi su agi

(Di lunedì 15 gennaio 2024) AGI - Terza vittoria consecutiva e quarta nelle ultime cinque di campionato per il, che approfitta della crisi dellabattendola nella sfida valevole per la 20ma giornata di Serie A. A San Siro finisce 3-1 grazie alla fiammata di Adli nelle primissime battute di gara e ai sigilli di Giroud e Theo Hernandez nel corso della ripresa, mentre a nulla serve il rigore ospite di Paredes: si tratta del 13 successo in campionato per la squadra di Pioli, che consolida ilsalendo a 42 punti e momentaneamente a -4 dalla Juventus seconda, mentre per gli uomini di Mourinho è l'ennesimo ko con le rivali sopra in classifica. I capitolini scivolano pericolosamente al nono, restando inchiodati a quota 29. I ritmi sono subito interessanti in avvio, con i giallorossi che portano pressione nella ...