Il Milan batte la Roma 3-1 a San Siro

(Di lunedì 15 gennaio 2024) A segno Adli, Giroud ed Hernandez, giallorossi in gol con Paredes su rigoreO - Ilsupera per 3-1 lanel match del "Meazza" valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A: a segno Adli, Giroud e Theo Hernandez; inutile ai fini del risultato la rete del momentaneo 2-1 di

AGI - Il Milan vince in trasferta sul campo del l'Empoli e bagna con un successo la prima gara in campionato del 2024. Al Castellani finisce 3-0 ... (agi)

Milan O (ITALPRESS) – Il Milan supera per 3-1 la Roma nel match del "Meazza" valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A: a segno ...

A decidere sono i gol di Adli all'11', Giroud al 56' e Theo Hernandez all'84' Illa Roma per 3 - 1 oggi al 'Meazza' e rafforza la terza posizione in classifica con il successo nel match valido per la ventesima giornata della Serie A 2023 - 2024. A decidere il posticipo ...La partita si sblocca all'11' minuto di gioco: Adli finta di calciare con il destro e poi... Nella ripresa ilprende l'iniziativa e attacca a caccia del raddoppio, che arriva al 56' con il ...Il doppio vantaggio di Adli e Giroud viene rimesso in discussione dal rigore di Paredes, Theo Hernandez chiude i giochi nel finale ...Il Milan gioca bene e merita ampiamente i 3 punti. Solo dopo il 2-1, momentaneo, c’è qualche patema, spazzato via dal gol di Theo Hernandez. La Roma approccia bene la gara, ma si scoglie troppo ...