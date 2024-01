IL MATTINO – Napoli | missione Supercoppa con la lieta sorpresa Demme

Salernitana 2 a 1, Empoli battuto dal Verona, Monza strapazzato dall'Inter 5 a 1. Lazio ... Vogliono cacciare la Meloni / per mettere la patrimoniale Il: Regionali, il braccio di ferro ...Nel capoluogo siciliano pioggia e nubi al, cielo sereno dal pomeriggio. Nubi sparse e pioggia a. vedi anche Uno studio spiega perché in alcune località non tornerà più la neve ...Accoltellato alla spalla e alla schiena, 19enne di Ponticelli ricoverato in ospedale. Ieri in tarda serata un 19enne incensurato è stato accolto dai medici del pronto soccorso di Villa ...Un vero e proprio terremoto politico che si abbatte su Pozzuoli e non solo. Per gli appalti su Rione Terra, arrivano arresti e avvisi di garanzia dopo le perquisizioni del 2022. Finiscono in ...