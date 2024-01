Il Massimo | per due

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 15 gennaio 2024) L’accento della bassa padana è evidente a un osservatore attento, ma ormai la cadenza è cento per cento parigina: ed è con il francese cheMori si è fatto strada negli ultimi quarant’anni nel quartiere più branché della capitale, dove ha aperto e gestito il Mori e il Caffè Armani, oggi una stella Michelin e crocevia di personaggi, incontri, dialoghi e prodotti. È proprio nel locale di Saint Germain, sopra alla storica boutique del signor Armani, come lo chiama lui, che questo mantovano anomalo ha messo a segno la sua realizzazione: far stare le persone come a casa propria, farle sentire accolte, ma a un livello di perfezione impensabile. «Il nostro lavoro è fatto così: bisogna accueillir… dobbiamo ricordarci le preferenze degli ospiti» ci spiega mentre parla al telefono con una cliente per suggerirle un anello e dialoga con lo chef per far avere al tavolo a ...