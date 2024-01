Il Mar Rosso ribolle Gli Houthi non si fanno piegare e lanciano un attacco a una nave militare americana | fortunatamente senza conseguenze

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il blitz di Stati Uniti e Regno Unito contro lo Yemen non piega le milizie filo iraniane. A farlo capire è il Comando centrale statunitense (Centcom) secondo cui un missile da crociera antiè stato lanciato dai miliziani yemeniti all’indirizzo del cacciatorpediniere Uss Laboon nel Marmeridionale ma è stato abbattuto dalle difese americane. Una contromossa che dimostra come gli Houti non intendono arrendersi, infatti uno dei loro leader, Ali al-Qahoum, ha ammonito l’occidente: “Diciamo agli americani che le vostre azioni contro lo Yemen saranno sconfitte e che vi affronteremo con tutta la nostra forza. Dopo questa aggressione, lo Yemen si trasformerà nel cimitero degli americani e questi lasceranno la regione umiliati”. Tutte ragioni che preoccupano il Regno Unito al punto che il segretario alla Difesa britannico, ...

