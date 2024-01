Il locale dove l’atmosfera è quella dei locali newyorkesi degli anni ’70

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Entri al Blue Note e, magicamente, ti catapulta in uno di quei’70 in America, queisi esibivano le leggende del Jazz. Luce soffusa, tavoli accostati, palco a poca distanza,si crea subito un’intimità e un calore che si manifesta già al primo assolo di Sax. Questa sera al Blue Note, il concerto della Monday Orchestra si è aperto con un brano di Mingus e a seguire la voce di Simona Severini sulle note di Nina Simone. Signori, che concerto, sembrava di essere veramente in un bar di New Orleans quando, attraverso la musica, Nina Simone e Mingus attaccavano gli Stati Uniti d’America sulle questioni razziali e la lotta per i pari dirittiafroamericani. Un concerto che ha meritato tutti gli applausi ...