Il lander Peregrine brucerà nell' atmosfera terrestre

Il lander Peregrine , costruito dall’azienda privata Astrobotic, è in viaggio verso la Luna . Un sogno che diventa realtà per tutti coloro che ... (ildifforme)

Solo qualche ora dopo il lancio, c’è stato un problema al sistema di propulsione del lander , che non sarà in grado di atterrare sulla Luna (wired)

Il lander Luna re Peregrine , dell’azienda privata Astrobotic , ha iniziato il suo viaggio verso la Luna , purtroppo però la missione PM1 non andrà come ... (dday)

Come sappiamo la mattina dell'8 gennaio (ora italiana) è avvenuto con successo il primo lancio del vettore ULA Vulcan Centaur che ha portato in orbita il lander lunare di Astrobotic. Il lancio è stato un successo ma, poche ore dopo, un problema al sistema di propulsione del lander ha provocato una perdita ingente di propellente condizionando la missione. All'inizio di quest'anno c'è stato il debutto del nuovo razzo spaziale Vulcan Centaur di ULA che ha lanciato in orbita il lander di Astrobotic. Nonostante le problematiche di quest'ultimo, il lancio è stato un successo e ora la società statunitense guarda alla missione CERT-2. A febbraio ci potrebbe essere un nuovo lancio. Astrobotic Peregrine: il lander lunare potrebbe bruciare nell'atmosfera terrestre