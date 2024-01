Il governo Meloni cancella il Sud | tagli alla spesa e la gestione passa in mano a Roma

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ilguidato da Giorgiahato il Sud dsua agenda. E hato i fondi destinati al Mezzogiorno.per circa 20 miliardi, a cui aggiungere quelli per ladei finanziamenti. La Repubblica ricostruisce tutte le decisioni delche hanno lasciato solo il Sud, a partire dscelta di affidare la delega a Raffaele Fitto, ministro che si occupa già di Pnrr e Politiche europee e che non sembra in grado di gestire tutti questi dossier. Tutti ial Sud delSi inizia da subito, dal primo decreto delche smantella l’Agenzia per la ...

Elsa Fornero sogna di farci piangere ancora con ricette che hanno già fallito: "Tassare la casa per aumentare i salari". Ecco cosa ci aspetta se dovesse funzionare il piano per rovesciare ilIlsta dimostrando invece una totale mancanza di visione strategica per le politiche di settore e una complessiva carenza di politiche industriali. Il Ministero convochi al più presto ...Siamo nel 2024 e il governo Meloni si sta seriamente impegnando per aumentare la confusione sul tema. L'atteggiamento è da creatura mitologica: corpo da giocatore di poker e testa da illusionista.Le candidature per le elezioni europee e regionali, le primarie negli Stati Uniti, e l'intervista di Fazio a Papa Francesco ...