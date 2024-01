“Il governo abbandona chi soffre di anoressia” Rivolta per i tagli ai fondi

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Manifestazioni in tutta Italia per la cancellazione dello stanziamento contro i disturbi alimentari. Ne soffrono quasi quattro milioni di ragazzi. “Centri a rischio chiusura e malati lasciati soli”

Matteo Salvini sceglie il Ponte ele scuole Stefano Iannaccone Servizi e sconfitte Solo ... con delega ai servizi (grazie a una norma ad hoc confezionata all'insediamento del), non è ...Il bilancio di previsione del 2024 di palazzo Chigi smonta lo storytelling del. A ... Matteo Salvini sceglie il Ponte ele scuole Stefano Iannaccone Famiglie tagliate Il ...I disturbi alimentari sono in aumento. Il governo però taglia il fondo ad hoc istituito con la Legge di bilancio del 30 dicembre 2021, con cui venivano stanziati 25 milioni di euro per il 2022 e 2023.La riforma dell’abuso d’ufficio toglierà alla magistratura il controllo sulla Pubblica amministrazione. Non sarà più reato pagare una persona affinché ...