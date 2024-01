Il giorno più triste dell' anno | ovvero il Blue Monday | che secondo gli esperti è oggi 15 gennaio | per chi ha un cane o un gatto può diventare un giorno speciale | di introspezione e coccole sul divano | pet therapy casalinga e a costo zero Praticamente | una festa

Leggi su iodonna

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Lunedì 15è ililconsiderato più. Tra condizioni atmosferiche, sensi di colpa per i soldi spesi e le calorie assorbite a Natale, rientro in ufficio e propositi per il nuovodestinati a fallire, sono 24 ore in cui è facile lasciarsi vincere dalla malinconia. L’antidoto al lato negativoa solitudine e dei pensieri tristi? La presenza in famiglia di cani e gatti. La loro compagnia è realmente un balsamo contro ansia, amarezza e nostalgia’estate. ...