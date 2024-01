Il futuro di Microsoft vale più del presente di Apple Microsoft è di nuovo la società che vale di più al mondo

Un aspetto interessante per ildi Ubisoft+ è l'imminente aggiunta del catalogo di Activision ... dopo l'acquisto da parte didel produttore di 'Call of Duty' per 69 miliardi di dollari.... tra di esse dovrebbero esserci l'accesso ai modelli linguistici più avanzati di, l'... perciò è possibile che vengano bloccate per gli utenti non paganti nelprossimo.Se si è già un abbonato Microsoft 365 Personal o Home, aggiungendo 20 dollari al mese (per ciascun utente), sarà possibile sbloccare immediatamente Copilot Pro nelle app di Office su Mac, Windows e iP ...Alcune righe di codice dell'app di Microsoft Edge su Android suggeriscono che Copilot, l'assistente IA di Microsoft, riceverà una versione Pro a pagamento.