Il futuro dell' ex Ilva dipende da chi vogliamo essere

(Di lunedì 15 gennaio 2024) L'di Taranto è ormai un groviglio di situazioni, moltee quali hanno o sembrano avere le loro ragioni. Non ha torto chi non crede più nella capacità produttivao chi invece considera fondamentale rilanciarla perché non possiamo fare a meno di una acciaieria italiana. Non ha torto chi maledice l'«che ci ha distrutto la vita» e anche chi teme che «senza l'qui non c'è più lavoro». Da quel 2 agosto 2012 quando la procura avviò una inchiesta dalla portata devastante, l'affaireci obbliga a interrogarci su due aspetti: com'è stato possibile non pensare che produzione e rispettoa salute non potessero procedere accoppiati? E, soprattutto, a che serve investire su pezzi fondamentali di una architettura industriale ...