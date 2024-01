Il figlio di Maradona | “So chi ha ucciso mio padre”

Leggi su cityrumors

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Nuove importanti rivelazioni che arrivano daldi Diego Armando, Dieguito Jr: il tecnico ne ha parlato nel corso di una intervista che ha rilasciato al programma ‘Verissimo’ Ospite di Silvia Toffanin al programma ‘Verissimo‘ è intervenuto ildi Diego Armando, ovvero Dieguito Jr. L’allenatore ha voluto ricordare ilscomparso poco più di tre anni fa in Argentina. In merito a questa morte ci sono ancora delle incognite e delle risposte che non sono state svelate. Tanto è vero che la causa è ancora in corso. Dichiarazioni importanti ed, allo stesso tempo, molto dure quelle da parte dell’ex tecnico del Pompei nel salotto del programma di Mediaset. Diego Armandoe Dieguito Jr (Ansa Foto) Cityrumors.itQueste sono alcune delle sue parole: “Ce ...