Il dottor Alì | trama e streaming Stagione 1 puntata 9 – Il futuro di Alì

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Sabato 28 ottobre 2023 è andata in onda ladal titolo “Ildi Alì”, nono episodio della primadella fiction turca IlAlì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast,di tutti gli episodi. IlAlì –episodio 9 Ali è appassionato di biciclette e ha sempre sognato di possederne una. Un giorno, trova finalmente la bicicletta dei suoi sogni in un negozio di biciclette. È una bicicletta speciale, con un design unico e colorato. Ali è entusiasta della sua nuova bicicletta, ma Adil non è affatto d’accordo che la compri. Adil è preoccupato per la sicurezza di Ali e pensa che guidare una bicicletta sia troppo pericoloso per ...