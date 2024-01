Il dottor Alì | trama e streaming Stagione 1 puntata 8 – La via per il bene

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Sabato 21 ottobre 2023 è andata in onda ladal titolo “La via per il”, ottavo episodio della primadella fiction turca IlAlì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast,di tutti gli episodi. IlAlì –episodio 8 Un giorno, Ali assiste ad un incidente avvenuto in un mercato. Un uomo aggredisce una donna, ma viene fermato da un gruppo di persone. L’uomo viene portato in ospedale in fin di vita. Sotto la supervisione di Tanju, l’ospedale deve salvare la vita dell’uomo. Ali è incaricato di prendersi cura di lui. Ali è inizialmente riluttante a prendersi cura dell’uomo, perché è stato lui ad aggredire la donna. ...