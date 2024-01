Il dottor Alì | trama e streaming Stagione 1 puntata 3 – Pro e contro

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Sabato 16 settembre 2023 è andata in onda ladal titolo “Pro e”, terzo episodio della primadella fiction turca IlAlì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast,di tutti gli episodi. IlAlì –episodio 3 L’episodio 3, intitolato “Pro e”, inizia con Alì che si trova a dover affrontare una nuova sfida. Deve operare un bambino con una grave malformazione cardiaca. L’intervento è molto rischioso, e Alì ha paura di non essere all’altezza. Nazli cerca di aiutarlo, ma Alì è ancora insicuro. Si sente diverso dagli altri medici, e teme di non essere accettato. Nel frattempo, Ferman è impegnato ...