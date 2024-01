Il dottor Alì | trama e streaming Stagione 1 puntata 17 – I dubbi dell’amore

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Sabato 23 dicembre 2023 è andata in onda ladal titolo “I”, diciassettesimo episodio della primadella fiction turca IlAlì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast,di tutti gli episodi. IlAlì –episodio 17 Ali, seguendo i consigli di Demir, prova a dichiararsi a Nazli, ma senza successo. Nazli è ancora confusa dai suoi sentimenti e non è pronta per una relazione. Beliz decide di utilizzare il ricavato della serata di donazione per un ente di beneficenza locale. K?v?lc?m si oppone perché vuole utilizzare i soldi per le sue ambizioni. La battaglia per il controllo dell’ospedale ...