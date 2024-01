Il dottor Alì | trama e streaming Stagione 1 puntata 16 – Chi ti fa battere il cuore?

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Sabato 16 dicembre 2023 è andata in onda ladal titolo “Chi ti fail?”, sedicesimo episodio della primadella fiction turca IlAlì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast,di tutti gli episodi. IlAlì –episodio 16 Il Berhayat Hospital ha ospitato una festa danzante di beneficenza; un evento che porta a nuove rivelazioni. In particolare, Nazli è costretta a confrontarsi con i sentimenti che prova per Ali. È una sensazione che la spaventa e la mette a disagio. Ali, dal canto suo, non riesce a capire il cambiamento di atteggiamento di Nazli. È confuso e non sa come comportarsi, un po’ ...