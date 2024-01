Il dottor Alì | trama e streaming Stagione 1 puntata 1 – Genio inconsapevole

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Sabato 2 settembre 2023 è andata in onda ladal titolo “”, primo episodio della primadella fiction turca IlAlì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast,di tutti gli episodi. IlAlì –episodio 1 Alì Vefa è un ragazzo di 25 anni affetto dalla sindrome del savant, un disturbo dello sviluppo neurologico caratterizzato da capacità cognitive spiccate in un determinato ambito, spesso a scapito di altre funzioni. Alì ha una memoria eidetica, una capacità di calcolo prodigiosa e un’abilità innata per la medicina. Il suo sogno è diventare un medico, ma la sua condizione lo rende un ...