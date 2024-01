Il domenicale di Verissimo leader assoluto di fascia

Leggi Anche A '' ospiti il figlio di Diego Armando Maradona e Raoul Bova Gli ospiti di domenica Domenica 14 gennaio Silvia Toffanin ha accolto per un'intensa intervista Raoul Bova, protagonista della nuova ...Prima del consueto appuntamento con Silvia Toffanin e, andranno in onda due episodi ... cambierà la durata degli speciali previsti nella fascia serale, visto che la soap è in ...Sonia Bruganelli: “Ho sentito Belen, mi ha chiesto di Antonino”. Nel corso del programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, domenica 14 gennaio 2024, la protagonista del salotto domenicale di ...Seconda sfida in ascolti del 2024 quella di ieri, 14 gennaio, tra il programma condotto da Mara Venier e il talent condotto da Maria De Filippi, che ha ...