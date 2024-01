Il documento segreto | la Russia attacca la Nato e scoppia la guerra mondiale

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Unriservato delle forze armate tedesche, la Bundeswehr, ottenuto dalla Bild e alcuni reporter europei, ha scosso la comunità internazionale rivelando i preparativi della Germania per un potenziale “worst case scenario”: un attacco diretto dellaallanell’estate del 2025. Ildescrive in dettaglio come potrebbero svilupparsi gli eventi, portando allo scoppio della. Si parla di una mobilitazione russa a partire da febbraio 2024, con un successivo rafforzamento militare e la pianificazione di attacchi ibridi e informatici, particolarmente contro i paesi baltici. Il focus dell’attacco russo sarebbe il “corridoio di Suwalki”, un’area strategica tra l’exclave russa di Kaliningrad e la Bielo. Laalla ricerca di ...